Steeds meer vrouwen melden dat ze na de afslankprik Mounjaro (tirzepatide) na één of twee glazen wijn ineens hevig dronken , emotioneel of ziek worden. Artsen benadrukken dat de combinatie met alcohol medisch gezien geen strikt verbod kent, maar wel extra risico’s geeft op maag‑ en darmklachten, bloedsuikerschommelingen en gevaarlijke onderschatting van hoeveel iemand nog kan drinken of rijden.

Extra risico op misselijkheid, hypo’s en buikpijn

Mounjaro is een krachtige diabetes‑ en afslankinjectie die het hormoonsysteem beïnvloedt, de maaglediging vertraagt en de eetlust onderdrukt. Dat betekent dat voedsel én alcohol anders door het lichaam worden verwerkt. Alcohol blijft langer in de maag, kan het maagslijmvlies extra irriteren en wordt soms in kortere tijd in hogere concentraties in het bloed opgenomen.

De standaardbijwerkingen van tirzepatide – misselijkheid, braken, buikpijn, diarree of juist obstipatie – zijn op zichzelf al fors; in combinatie met alcohol kunnen ze heviger en langduriger worden. Daarnaast beïnvloeden zowel alcohol als Mounjaro de bloedsuiker. Alcohol remt de glucoseproductie in de lever, terwijl tirzepatide de insuline-afgifte stimuleert. Dat vergroot, zeker bij mensen met diabetes of in combinatie met andere bloedsuikerverlagende middelen, het risico op gevaarlijke hypoglykemie met klachten als trillen, verwardheid of zelfs bewustzijnsverlies.

In zeldzame gevallen wordt Mounjaro in verband gebracht met acute ontsteking van alvleesklier en galblaas. Patiënten krijgen dan hevige, aanhoudende pijn in de bovenbuik, soms met braken, koorts of geelzucht. Omdat alcohol zélf een bekende risicofactor is voor pancreatitis, waarschuwen klinieken dat mensen met buikklachten op Mounjaro extra alert moeten zijn en bij ernstige of nieuwe pijn direct medische hulp moeten zoeken.

Advies aan gebruikers

Voor gebruikers komt het neer op voorzichtigheid: drink geen alcohol zolang je misselijk, duizelig of instabiel bent in de opbouwfase van Mounjaro, test je reactie eerst met een klein glas thuis, eet er altijd bij en ga niet uit van je vroegere “veilige” hoeveelheid. Bij hevige buikpijn, herhaald braken, plotselinge verwardheid of een bijna‑flauwte is het advies om meteen te stoppen met drinken én direct medische hulp in te schakelen.