Regering Bulgarije treedt af na massademonstraties

SOFIA (ANP/RTR/AFP) - De regering van Bulgarije stapt op na de wekenlange massaprotesten in het land. De demonstranten uitten hun onvrede over het economische beleid en corruptie.

"De regering treedt vandaag af", zei premier Rosen Zhelyazkov na een bijeenkomst met de leiders van de regeringspartijen. Hij maakte het besluit bekend vlak voordat het parlement zich zou buigen over een motie van wantrouwen, de zesde dit jaar.

De regering van Zhelyazkov trad halverwege januari aan en weigerde aanvankelijk op te stappen wegens de demonstraties. De leider van Zhelyazkovs partij verklaarde woensdag dat de coalitiepartners hadden afgesproken niet af te treden voordat Bulgarije op 1 januari toetreedt tot de eurozone, aldus het Bulgaarse persbureau BTA.