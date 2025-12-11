ECONOMIE
Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

gezondheid
door Ans Vink
donderdag, 11 december 2025 om 7:10
262075950_l
Een nieuw virus waart over de wereld – althans, zo voelt het. In werkelijkheid is het een cocktail van bekende boosdoeners: influenza A (met een agressieve H3N2-variant), Covid, RSV en andere luchtwegvirussen die tegelijk pieken. In Europa meldt de WHO dat de griepactiviteit sinds oktober sterk is toegenomen, met influenza A als dominante virusfamilie, terwijl Covid en RSV op de achtergrond blijven meedraaien. (Hier een actuele schets van de situatie in de Ameerika's) In Nederland is het relatief rustig. 
In die mix steekt vooral H3N2 de kop op, door Britse media al omgedoopt tot “superflu”, die ziekenhuizen en scholen onder druk zet. Volgens de UK Health Security Agency is deze H3N2‑golf berucht omdat hij vaker tot ernstige ziekte leidt bij ouderen, al lijkt de huidige seizoensprik in het VK nog altijd zo’n 70 tot 75 procent bescherming te geven tegen ziekenhuisbezoek door deze stam. In de Amerika’s zag de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie eerder dit jaar al 29 procent meer ernstige luchtweginfecties dan in 2024
Ook de WHO Europa waarschuwt dat niet één “nieuw killer-virus” het probleem is, maar de optelsom: griep, Covid-19 en RSV tegelijk, met vooral risico voor ouderen, mensen met chronische aandoeningen, zwangere vrouwen en jonge kinderen. De Europese ziektebestrijdingsdienst ECDC ziet de respiratoire virussen in de EU/EEA inmiddels “snel toenemen en wijd circuleren”, wat de druk op zorg en scholen verklaart. (Hier de actuele Europese cijfers)
Intussen schuift het advies langzaam op van paniek naar pragmatiek. Het CDC in de VS hamert niet op permanente maatregelen, maar op een pakket dat inmiddels bekend klinkt: vaccineren tegen griep, Covid en waar mogelijk RSV, thuisblijven bij klachten en tijdelijk een masker dragen in drukke binnenruimtes of zorginstellingen. Het WHO-kernboodschap is nuchter: de pandemielessen werken nog steeds – goede ventilatie, handen wassen, een masker waar nodig – en kunnen elk winterseizoen duizenden ziekenhuisopnames schelen.

