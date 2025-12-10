ECONOMIE
Dit is waarom bewerkt voedsel nog slechter is voor tieners dan je dacht

gezondheid
door Andrei Stiru
woensdag, 10 december 2025 om 17:59
dan-gold-E6HjQaB7UEA-unsplash
Dat ultrabewerkt voedsel niet gezond is, weten de meeste mensen inmiddels wel. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat tieners er extra gevoelig voor zijn. Hun hersenen reageren anders op al die chips, koekjes en kant-en-klaarmaaltijden dan die van volwassenen.
Onderzoekers van Virginia Tech in de Verenigde Staten lieten 27 proefpersonen tussen de 18 en 25 jaar twee verschillende diëten volgen, elk twee weken lang. Het ene dieet bestond voor 81 procent uit ultrabewerkte producten, het andere bevatte helemaal geen ultrabewerkt voedsel. Daarna mochten de deelnemers zoveel eten als ze wilden van een uitgebreid ontbijtbuffet.
Het resultaat: wanneer de onderzoekers de hele groep bekeken, maakte het niet uit welk dieet iemand had gevolgd. Maar toen ze de groep opsplitsten naar leeftijd, bleek dat de jongste deelnemers, tussen de 18 en 21 jaar, aanzienlijk meer calorieën binnenspeelden nadat ze een dieet rijk aan ultrabewerkt voedsel hadden gevolgd. Bij de iets oudere groep van 22 tot 25 jaar was dit effect er niet.
De tieners bleven bovendien dooreten, ook als ze eigenlijk al vol zaten. In een vervolgtest waarbij de deelnemers snacks kregen aangeboden terwijl ze net hadden gegeten, aten de jongeren na het ultrabewerkte dieet ook daar meer van dan na het onbewerkte dieet. Bij de oudere deelnemers maakte het geen verschil.

Tieners hebben nog geen volledig ontwikkelde hersenen

De verklaring ligt waarschijnlijk in de ontwikkeling van de hersenen. Bij tieners is het beloningssysteem al volledig actief, maar het deel van de hersenen dat voor zelfbeheersing zorgt is nog niet helemaal uitgerijpt. Daardoor zijn ze gevoeliger voor de aantrekkingskracht van lekker eten.
Dit is relevant omdat jongeren in westerse landen gemiddeld meer dan de helft van hun calorieën uit ultrabewerkt voedsel halen, zoals frisdrank, ontbijtgranen, snacks en fastfood. Het onderzoek doet echter denken dat juist deze leeftijdsgroep daar kwetsbaar voor is.
De onderzoekers laten wel zelf weten dat hun studie klein was en dat er meer onderzoek nodig is. Maar de resultaten sluiten aan bij wat we weten over de ontwikkeling van het tienerbrein.
Bron: Obesity

