Deense veiligheidsdienst bezorgd om VS: 'dreiging van spionage en beïnvloeding in alle delen van het koninkrijk'

Politiek
door Redactie
woensdag, 10 december 2025 om 15:08
Denemarken dreigt te worden vermalen in de concurrentiestrijd tussen de Verenigde Staten, China en Rusland om het noordpoolgebied, vreest de Deense militaire inlichtingendienst. De Verenigde Staten, lang de grote beschermheer, azen op Groenland en aarzelen niet om hun macht tegen bondgenoten te gebruiken.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft openlijk uitgesproken dat hij Groenland, dat bij Denemarken hoort, bij de VS wil voegen. Hij wil niet uitsluiten dat ooit met geweld te doen. Het strategisch gelegen en bodemschattenrijke Groenland is een belangrijk bezit in de strijd om het Hoge Noorden, weet de Deense dienst FE. Zo loopt de kortste weg voor een raket van Rusland of China naar de VS, of omgekeerd, via het poolgebied.
De grotere aandacht voor het Hoge Noorden, met name die van de VS, "vergroot de dreiging van spionage en beïnvloeding in alle delen van het koninkrijk Denemarken", waarschuwt de FE. Naast Groenland hebben ook de Faeröer-eilanden een zelfstandige plaats binnen het koninkrijk. Ook die liggen strategisch, precies op de vaarroute tussen de belangrijkste Russische havens en de wereldzeeën én de verbindingsvaarweg tussen de VS en Europa.
De bezorgde toon over de VS in het jaarlijkse 'dreigingsbeeld' van de FE heeft niet eerder zo geklonken, schrijven Deense media. "De VS gebruiken nu hun economische en technologische kracht als machtsmiddel", waarschuwt de dienst. "Dreigementen met hoge heffingen om hun wil door te drukken" bijvoorbeeld. En de VS "sluiten zelfs het gebruik van militaire macht niet langer uit, zelfs tegen bondgenoten en partners".

