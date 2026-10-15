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Regering en oppositie Venezuela bespreken democratische overgang

Samenleving
door anp
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CARACAS (ANP/AFP) - De regering en de oppositie in Venezuela zijn een derde gespreksronde gestart om te spreken over een overgang naar de democratie, aldus een anonieme functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
De besprekingen zijn begonnen in augustus en de derde ronde loopt naar verwachting eind volgende week af.
Washington staat onder druk om democratische verkiezingen te houden sinds het in januari de toenmalige president Nicolás Maduro en zijn vrouw oppakte en voor berechting voor onder andere drugshandel naar New York bracht.
Volgens de functionaris is er in de eerste twee rondes overeenstemming bereikt om het Hooggerechtshof onafhankelijk van de regering te maken. In de derde ronde gaat het over de bestuurlijke organen die verkiezingen en een democratische transitie mogelijk moeten maken.
De regering-Maduro had een autoritair karakter. De twee verkiezingen waarbij hij werd herkozen, werden door tegenstanders van zijn regering als frauduleus bestempeld.
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