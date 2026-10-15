ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NBC: rechtszaak tegen Kushner als speciaal gezant aangespannen

Samenleving
door anp
anp151026007 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics (Burgers voor Verantwoordelijkheid en Ethiek) heeft woensdag een rechtszaak aangespannen om Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, te ontheffen van zijn functie als speciaal gezant. Dat meldt NBC News.
De waakhond, CREW, is het niet eens met Kushners rol als speciaal gezant voor de regering. Volgens CREW is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling.
Hij geniet een enorme internationale invloed "terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en terwijl hij geen enkele financiële verantwoording heeft afgelegd", aldus CREW.
Volgens de waakhond is daarom niet duidelijk of zijn optreden als gezant het Amerikaanse volk ten goede komt of hemzelf. Kushner moet daarom of vertrekken of ten minste financiële verantwoording afleggen.
Kushners advocaat Chad Mizelle heeft laten weten dat de zaak ongegrond is. Kushner "ontvangt geen salaris of compensatie van de regering en betaalt zijn eigen onkosten".
Het Witte Huis omschreef CREW als een "onserieuze" organisatie die erop uit is geweest om president Trump en zijn familie aan te vallen "sinds zijn eerste ambtstermijn".
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

benzine en diesel weer onder de 2 euro per liter1668774732

Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank

cartoon_ah_cyberincident_AI

Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon

anp131026184 1

Longkanker bij paus Leo: zo groot is de kans op genezing na zijn longoperatie

95983229_m

Pak stroopwafels voor 38 cent, gesneden uien 300 procent duurder: zo werkt de supermarkttruc

Loading