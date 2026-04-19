Nog acht personen in ziekenhuis na schietpartij Kyiv

KYIV (ANP/RTR) - Acht personen, onder wie een kind, liggen nog in het ziekenhuis nadat ze gewond waren geraakt bij een schietpartij in de Oekraïense hoofdstad Kyiv, meldt burgemeester Vitali Klytsjko. Hierbij kwamen zes mensen om het leven.

Een in Rusland geboren man opende zaterdag het vuur op voorbijgangers in Kyiv en hield mensen gegijzeld in een supermarkt. De schutter werd door de politie doodgeschoten, over een motief is nog niets bekend.

De Oekraïense veiligheidsdienst onderzoekt het incident als een terroristische daad.