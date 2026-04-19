Nog acht personen in ziekenhuis na schietpartij Kyiv

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 14:11
anp190426082 1
KYIV (ANP/RTR) - Acht personen, onder wie een kind, liggen nog in het ziekenhuis nadat ze gewond waren geraakt bij een schietpartij in de Oekraïense hoofdstad Kyiv, meldt burgemeester Vitali Klytsjko. Hierbij kwamen zes mensen om het leven.
Een in Rusland geboren man opende zaterdag het vuur op voorbijgangers in Kyiv en hield mensen gegijzeld in een supermarkt. De schutter werd door de politie doodgeschoten, over een motief is nog niets bekend.
De Oekraïense veiligheidsdienst onderzoekt het incident als een terroristische daad.
POPULAIR NIEUWS

image

Dit zijn de grootste legers ter wereld

anp180426094 1

Wall Street Journal: VS willen nog meer chaos door Iraanse schepen enteren

IMG_3637

7 dingen die je nog niet weet over zoenen

251740039_m

Zo koop je een goede tweedehands e-bike

cropped-ChatGPT-Image-29-jan-2026-14_27_44

Omvliegen, vertraging, duurdere tickets: dit moet je nu weten

1238822561 1396416947

3 dingen die je moet laten om echt slank te worden en dat te blijven

