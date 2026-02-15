Vollering wint slotrit en klassement Ronde van Valencia

VALENCIA (ANP) - Demi Vollering heeft haar eerste rittenkoers van dit jaar gewonnen. De wielrenster van FDJ United-SUEZ was de sterkste in de Ronde van Valencia. Vollering kwam in de vierde en laatste etappe van Sagunt naar Valencia als eerste over de streep.

De 29-jarige Vollering was ook al de beste in de eerste rit van de tiende editie van de Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana.

Vollering behield tot het einde de leiding in het algemeen klassement in de ronde waarvan de derde etappe werd afgelast vanwege het slechte weer. De Franse Maëva Squiban (UAE) eindigde als tweede in het eindklassement.