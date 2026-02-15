ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vollering wint slotrit en klassement Ronde van Valencia

Sport
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 14:45
anp150226086 1
VALENCIA (ANP) - Demi Vollering heeft haar eerste rittenkoers van dit jaar gewonnen. De wielrenster van FDJ United-SUEZ was de sterkste in de Ronde van Valencia. Vollering kwam in de vierde en laatste etappe van Sagunt naar Valencia als eerste over de streep.
De 29-jarige Vollering was ook al de beste in de eerste rit van de tiende editie van de Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana.
Vollering behield tot het einde de leiding in het algemeen klassement in de ronde waarvan de derde etappe werd afgelast vanwege het slechte weer. De Franse Maëva Squiban (UAE) eindigde als tweede in het eindklassement.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-550706170

Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

120357064 l normal none

Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

245915504_m

Wetenschappers hebben ontdekt hoe de menopauze de hersenen verandert

ANP-525155195 (1)

Op Valentijnsdag: de uitwisseling van speeksel zorgt ervoor dat je verliefd wordt

il_1588xN.7132645026_5113

Meer dan helft Nederland steunt delen MAGA-ideologie

93898388_m

De drie unieke manieren waarop slimme mensen denken

Loading