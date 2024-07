Regering Israël bekijkt nieuw voorstel van Hamas

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu spreekt donderdagavond met zijn veiligheidskabinet over een nieuw voorstel van Hamas over een bestand in Gaza. Dat gebeurt na overleg met zijn onderhandelingsteam, zegt een bron in zijn kantoor tegen persbureau Reuters.

Onderhandelingen over een bestand verliepen de afgelopen maanden moeizaam. Hamas eist een einde aan de oorlog in Gaza en een volledige terugtrekking van Israëlische troepen. De Israëlische regering wil alleen instemmen met een tijdelijke gevechtspauze, als dat betekent dat gijzelaars worden vrijgelaten.

Een Palestijnse bron zegt dat Hamas zich op sommige punten nu iets flexibeler opstelt om Israël tegemoet te komen. Details zijn nog niet openbaar gemaakt, maar de nieuwe opstelling van de Palestijnse groep zou een overeenkomst dichterbij kunnen brengen.