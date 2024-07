Indiase premier Modi plant eerste bezoek aan Moskou sinds invasie

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi bezoekt volgende week maandag en dinsdag Moskou, meldt het Kremlin. Het is de eerste keer dat Modi naar Rusland gaat sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Volgens het Kremlin willen de twee leiders met het bezoek "de traditioneel vriendschappelijke Russisch-Indiase betrekkingen verder ontwikkelen" en "relevante kwesties op de internationale en regionale agenda" bespreken. Poetin en Modi zagen elkaar voor het laatst in september van 2022 tijdens een regionale top in Oezbekistan. Daar liet Modi aan Poetin weten dat hij "bezorgd" was over het conflict in Oekraïne en er graag "zo snel mogelijk een einde aan wilde zien".

Maar ondanks de oorlog in Oekraïne hebben Rusland en India de voorbije twee jaar de economische banden aangehaald. Onder meer de aankoop van Russische olie, die goedkoper is als gevolg van de westerse sancties, heeft India fors opgevoerd.

Munitie

Samen met de aankondiging van het bezoek werd bekend dat het Russische staatsbedrijf Rostec een bepaald type munitie voor tanks gaat produceren in India. Het gaat om munitie voor Russische tanks die de Indiase strijdkrachten al langer gebruiken en dus bestemd is voor gebruik door India zelf. Ook zou Rostec buskruit gaan produceren in India, bestemd voor de Indiase markt.

Sinds westerse landen de banden met Rusland verbraken na de invasie in Oekraïne, probeert Moskou de relaties te versterken met andere partners, zoals China en India.