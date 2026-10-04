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Regering Jemen kondigt offensief aan en Houthi's melden succes

Samenleving
door anp
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ADEN/SANAA (ANP/AFP) - De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft in een toespraak gezegd dat de regering met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthi's.
De uit het noorden afkomstige Houthi's hebben de laatste tijd veel Saudische luchtaanvallen op hun terrein gemeld, maar melden ook militaire successen. Saudi-Arabië steunt militair de regering die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt.
Het Franse persbureau AFP meldt op basis van veiligheidsbronnen dat de Houthi's zondag in het zuidwesten de weg die de stad Aden met de stad Taiz verbindt, in handen hebben gekregen. Taiz, circa 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt te worden omsingeld door Houthi's.
Die zijn genoemd naar een clan in Noord-Jemen die een gematigde sjiitische tak van de islam aanhangt. Iran steunt de Houthi's. Ze hebben in de strijd in het verscheurde land in 2014 de hoofdstad Sanaa veroverd en de regering op de vlucht gedreven.
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