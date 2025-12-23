Regering-Trump stelt onderzoek in naar Brown na schietpartij

WASHINGTON (ANP) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een onderzoek aangekondigd naar Brown University na de dodelijke schietpartij eerder deze maand. Het ministerie van Onderwijs gaat onderzoeken of Brown de Clery Act heeft overtreden. De wet uit 1990 verplicht hogescholen en universiteiten die federale financiering ontvangen om bepaalde veiligheids- en beveiligingsprocedures na te leven.

Bij de schietpartij kwamen twee studenten om het leven en raakten 9 anderen gewond. Als wordt vastgesteld dat Brown de wet heeft overtreden, kan de universiteit een boete krijgen of worden uitgesloten van toegang tot federale steun.

Volgens het ministerie van Onderwijs deed de berichtgeving na de schietpartij vermoeden dat de bewakings- en beveiligingssystemen van Brown niet aan de normen voldeden, waardoor de schutter kon ontsnappen. Ook zouden studenten en medewerkers van Brown hebben gemeld dat noodmeldingen over een actieve schutter vertraagd binnenkwamen, aldus het ministerie.