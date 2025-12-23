Trump wil ingenomen olie voor kust Venezuela verkopen of houden

PALM BEACH (ANP) - "Misschien verkopen we het, misschien houden we het," zei de Amerikaanse president Donald Trump maandag over de olie die de VS recent hebben ingenomen voor de kust van Venezuela. Mogelijk kan de olie worden gebruikt om de strategische reserves van de VS aan te vullen, aldus Trump.

De VS onderschepten afgelopen weekend voor de derde keer een olietanker in het Caribisch gebied. Trump zei dat de VS de olietankers zullen houden.

Trump kondigde vorige week een blokkade aan voor olietankers die op een sanctielijst staan en die van en naar Venezuela varen. Daarmee wil hij een belangrijke inkomstenbron voor Venezuela afsnijden en de druk op de regering van Nicolás Maduro opvoeren. Trump zei maandag ook dat Maduro er verstandig aan zou doen op te stappen.