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Regeringspartij Letland boekt grote verkiezingsoverwinning

Samenleving
door anp
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RIGA (ANP/DPA) - De alliantie Verenigde Lijst van premier Andris Kulbergs heeft volgens voorlopige uitslagen een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De groepering uit het politieke midden veroverde 41 van de honderd zetels in het parlement van de EU- en NAVO-lidstaat.
Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij in Letland heeft behaald sinds het land in 1991 zijn onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie herwon.
De opkomst bij de verkiezingen van zaterdag bedroeg echter slechts 51,8 procent, lager dan ooit gemeten bij Letse parlementsverkiezingen. Sociologen wijten dit aan een gebrek aan vertrouwen in politieke partijen.
Belangrijke thema's in de verkiezingscampagnes waren nationale veiligheid en sociaal beleid. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Letland Eerst kreeg 17 zetels, Soevereine Macht 15. Beide partijen deden het goed bij kiezers uit de Russischsprekende minderheid en boekten aanzienlijke winst.
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