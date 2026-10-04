Dodik claimt winst voor zijn partij in Bosnische verkiezingen

SARAJEVO (ANP/AFP) - Milorad Dodik, oud-president van de Servische deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. Dat deed hij nadat de kiesautoriteiten zondag de eerste voorlopige resultaten bekendgemaakt hadden. Die zouden wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaal-Democraten (SNSD), Savo Minic.

"Ik verklaar dat we hebben gewonnen", zei Dodik tegen zijn aanhangers in Banja Luka. Hij stelde dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden.

Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen wegens het negeren van de internationale vertegenwoordiger die toezicht houdt op het Dayton-vredesakkoord uit 1995. Ondanks dit verbod is Dodik nog een dominante figuur binnen de SNSD.

Bosnië en Herzegovina hield zondag verkiezingen die deel uitmaken van een complex systeem dat het verdeelde land sinds het Dayton-vredesakkoord van 1995 bijeenhoudt.