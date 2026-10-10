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Regeringstroepen Jemen: raket van Houthi's onderschept

Samenleving
door anp
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RIYAD (ANP/AFP) - De door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben laten weten een ballistische raket te hebben onderschept en vernietigd. De raket was afgevuurd door de pro-Iraanse Houthi's richting een gebied ten zuidoosten van de Saudische hoofdstad Riyad, waar zich de luchtmachtbasis Prince Sultan bevindt.
"Onderschepping en vernietiging van een ballistische raket in Al-Kharj, afgevuurd door de terroristische Houthi-militie", verklaarden de troepen een aantal uur na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad.
Bij die aanval kwamen zeker twaalf mensen om het leven en raakten ruim driehonderd anderen gewond. Saudi-Arabië noemde de aanval een "oorlogsmisdaad" en beloofde "hard" te zullen reageren.
De Houthi's, die steun krijgen van Iran, vechten een oorlog uit met de door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen. De Houthi's zeggen Saudi-Arabië aan te vallen om zijn steun aan de Jemenitische regeringstroepen.
De afgelopen week was het internationale vliegveld in Riyad meermaals doelwit van aanvallen van de Houthi's. Daarbij vielen bij twee verschillende aanvallen vier doden.
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