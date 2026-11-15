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Regeringstroepen Jemen weg uit gebied bij Bab el-Mandeb-zeestraat

Samenleving
door anp
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ADEN (ANP/RTR) - Jemenitische regeringstroepen hebben aangekondigd dat zij zich terugtrekken uit het gebied nabij de Bab el-Mandeb-zeestraat. Ze zeggen zich te willen concentreren op de verdediging van hun belangrijkste basis in Aden.
De aankondiging markeert het einde van een zes weken durend tegenoffensief van de regering om de kust nabij de monding van de Rode Zee te heroveren. De Jemenitische Houthi's veroverden dit gebied in september, waardoor de olie-export vanuit Saudi-Arabië onder druk kwam te staan.
De terugtrekking van de door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen vergroot de kans dat de Houthi's verder oprukken richting Aden. Sinds de Houthi's in 2015 de hoofdstad Sanaa innamen, zijn de regeringstroepen gestationeerd in Aden, aan de zuidkust.
De strijd tussen Ansar Allah, zoals de beweging van de Houthi's heet, en de regering duurt al ruim tien jaar. Na een bestand in 2022 was het grotendeels rustig. Dit jaar laaide het conflict weer op.
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