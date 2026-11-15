Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Zverev begint ATP Finals met zege op Jódar

Sport
door anp
anp151126075 1
Volg ons op Google Nieuws
TURIJN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev is de ATP Finals in Turijn begonnen met een overwinning op Rafael Jódar. De Duitse nummer 1 van de wereld rekende in twee sets af met de Spaanse mondiale nummer 11: 6-4 6-4.
Zverev (29) had in beide sets voldoende aan een enkele break. De 20-jarige Jódar speelt zijn eerste ATP Finals, de afsluiter van het tennisseizoen waarin acht geplaatste topspelers het tegen elkaar opnemen.
In de groepsfase treft Zverev later nog Ben Shelton en Arthur Fils. De Amerikaan en de Fransman nemen het later op zondag tegen elkaar op. De beste twee uit de groep van vier dringen door tot de halve finales.
Jannik Sinner, de Italiaanse nummer 2 van de wereld en winnaar van de afgelopen twee edities, ontbreekt door een blessure.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5378

Zoveel kinderbijslag krijgen een Vlaming, een Duitser en jij per maand

ANP-325285623

Elke ochtend beslagen autoruiten? Zo heb je binnen een paar minuten weer zicht

shutterstock_2780437311

Is roomboter gezonder dan margarine? Het verschil zit in het soort vet

Een afgedekt glazen bakje met gekookte witte rijst staat op een plank in de koelkast.

Kun je rijst van gisteren of eergisteren nog veilig opwarmen?

Een vrouw van middelbare leeftijd zit met haar rug tegen een muur in de woonkamer, haar knieën in een hoek van 90 graden.

Wall sit verlaagt je bloeddruk sterker dan hardlopen of krachttraining, blijkt uit 270 studies

generated-image (11)

Bijna 10.000 keer verzekeringsfraude ontdekt: zelfs de vlek op het tapijt is soms nep

Loading