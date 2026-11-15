Tennisser Zverev begint ATP Finals met zege op Jódar

TURIJN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev is de ATP Finals in Turijn begonnen met een overwinning op Rafael Jódar. De Duitse nummer 1 van de wereld rekende in twee sets af met de Spaanse mondiale nummer 11: 6-4 6-4.

Zverev (29) had in beide sets voldoende aan een enkele break. De 20-jarige Jódar speelt zijn eerste ATP Finals, de afsluiter van het tennisseizoen waarin acht geplaatste topspelers het tegen elkaar opnemen.

In de groepsfase treft Zverev later nog Ben Shelton en Arthur Fils. De Amerikaan en de Fransman nemen het later op zondag tegen elkaar op. De beste twee uit de groep van vier dringen door tot de halve finales.

Jannik Sinner, de Italiaanse nummer 2 van de wereld en winnaar van de afgelopen twee edities, ontbreekt door een blessure.