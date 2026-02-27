ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reisadvies Israël aangescherpt om spanningen VS-Iran

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 18:42
anp270226166 1
DEN HAAG (ANP) - Vanwege de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de reisadviezen voor Israël aangescherpt. Het land heeft nu grotendeels de kleurcode oranje, wat betekent dat het advies is om er alleen naartoe te gaan als het noodzakelijk is. De Palestijnse gebieden waren voor een groot deel al oranje.
Het ministerie meldt dat er een aanzienlijke Amerikaanse militaire aanwezigheid is in het Midden-Oosten. "Hierdoor bestaat een risico op een gewapend conflict dat ook invloed kan hebben op de veiligheidssituatie in Israël." Het departement waarschuwt Nederlanders in Israël en de Palestijnse gebieden dat de situatie snel kan verslechteren en dat bij escalatie het luchtruim gesloten kan worden. "Ook blijft het risico op drone- en raketaanvallen aanwezig."
Sommige delen van Israël en de Palestijnse gebieden waren al rood gekleurd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Golanhoogvlakte en de Gazastrook.
Crisissituatie
De ambassade in Libanon heeft vrijdag ook Nederlanders in dat land gewaarschuwd voor mogelijke escalatie door spanningen rond Iran. Het land kleurde al deels oranje en rood. De mensen daar wordt geadviseerd op de hoogte te blijven van onder meer het internationale nieuws. Ook moeten mensen voorbereid zijn op een crisissituatie.
Nederlanders in Iran kregen eerder deze week al bericht van de ambassade. Daarin werd gewaarschuwd dat de situatie zeer onvoorspelbaar is en dat het in het geval van een escalatie lastig zal zijn om het land te verlaten. Voor Iran is de kleurcode al jaren rood.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

image_17fa76ab308bdc8e42cdb8ba6dcf6856-scaled

Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

_0f263d2e-8a91-4e65-ba74-8b43ff492a6b

Vegetariërs lopen tot een derde minder risico op vijf soorten kanker

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Loading