Reisadvies Israël aangescherpt om spanningen VS-Iran

DEN HAAG (ANP) - Vanwege de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de reisadviezen voor Israël aangescherpt. Het land heeft nu grotendeels de kleurcode oranje, wat betekent dat het advies is om er alleen naartoe te gaan als het noodzakelijk is. De Palestijnse gebieden waren voor een groot deel al oranje.

Het ministerie meldt dat er een aanzienlijke Amerikaanse militaire aanwezigheid is in het Midden-Oosten. "Hierdoor bestaat een risico op een gewapend conflict dat ook invloed kan hebben op de veiligheidssituatie in Israël." Het departement waarschuwt Nederlanders in Israël en de Palestijnse gebieden dat de situatie snel kan verslechteren en dat bij escalatie het luchtruim gesloten kan worden. "Ook blijft het risico op drone- en raketaanvallen aanwezig."

Sommige delen van Israël en de Palestijnse gebieden waren al rood gekleurd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Golanhoogvlakte en de Gazastrook.

Crisissituatie

De ambassade in Libanon heeft vrijdag ook Nederlanders in dat land gewaarschuwd voor mogelijke escalatie door spanningen rond Iran. Het land kleurde al deels oranje en rood. De mensen daar wordt geadviseerd op de hoogte te blijven van onder meer het internationale nieuws. Ook moeten mensen voorbereid zijn op een crisissituatie.

Nederlanders in Iran kregen eerder deze week al bericht van de ambassade. Daarin werd gewaarschuwd dat de situatie zeer onvoorspelbaar is en dat het in het geval van een escalatie lastig zal zijn om het land te verlaten. Voor Iran is de kleurcode al jaren rood.