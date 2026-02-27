ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KPN eist dat Ziggo stopt met 'misleidend gebruik' term glasvezel

Economie
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 18:52
anp270226169 1
DEN HAAG (ANP) - KPN eist dat Ziggo stopt met het "misleidende gebruik van de term glasvezel en variaties daarop in de marketing". Daarover heeft het bedrijf een rechtszaak aangespannen, die woensdag plaatsvindt in Den Haag. Ziggo spreekt op de website van een "glasvezel-kabel" en die term zet consumenten op het verkeerde been, stelt een woordvoerder van KPN.
Ziggo maakt gebruik van een combinatie van glasvezel en coaxkabel. Omdat Ziggo niet volledig glasvezel aanbiedt, is het huidige gebruik van die term misleidend, stelt een woordvoerder. KPN biedt wel voor 100 procent glasvezel aan en voelt zich daarom benadeeld.
De Reclame Code Commissie (RCC) sprak Ziggo in 2014 al eens aan op het misleidend gebruik van de term glasvezel. Daarover werd toen geklaagd door glasvezelaanbieder Reggefiber, inmiddels onderdeel van KPN. In een folder zei Ziggo over een glasvezelnetwerk te beschikken. De RCC stelde dat Ziggo hiermee niet mocht adverteren, omdat het ook coaxkabels gebruikt in het netwerk.
Ziggo laat weten later met een reactie te komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

image_17fa76ab308bdc8e42cdb8ba6dcf6856-scaled

Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

_0f263d2e-8a91-4e65-ba74-8b43ff492a6b

Vegetariërs lopen tot een derde minder risico op vijf soorten kanker

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Loading