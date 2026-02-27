KPN eist dat Ziggo stopt met 'misleidend gebruik' term glasvezel

DEN HAAG (ANP) - KPN eist dat Ziggo stopt met het "misleidende gebruik van de term glasvezel en variaties daarop in de marketing". Daarover heeft het bedrijf een rechtszaak aangespannen, die woensdag plaatsvindt in Den Haag. Ziggo spreekt op de website van een "glasvezel-kabel" en die term zet consumenten op het verkeerde been, stelt een woordvoerder van KPN.

Ziggo maakt gebruik van een combinatie van glasvezel en coaxkabel. Omdat Ziggo niet volledig glasvezel aanbiedt, is het huidige gebruik van die term misleidend, stelt een woordvoerder. KPN biedt wel voor 100 procent glasvezel aan en voelt zich daarom benadeeld.

De Reclame Code Commissie (RCC) sprak Ziggo in 2014 al eens aan op het misleidend gebruik van de term glasvezel. Daarover werd toen geklaagd door glasvezelaanbieder Reggefiber, inmiddels onderdeel van KPN. In een folder zei Ziggo over een glasvezelnetwerk te beschikken. De RCC stelde dat Ziggo hiermee niet mocht adverteren, omdat het ook coaxkabels gebruikt in het netwerk.

Ziggo laat weten later met een reactie te komen.