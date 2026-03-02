Reisadvies Saudi-Arabië aangescherpt naar oranje

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saudi-Arabië aangescherpt naar oranje. Iran heeft het land meermaals bestookt met raketten en drones, nadat het zelf werd aangevallen door de Verenigde Staten en Israël.

Reizigers krijgen het advies alleen naar Saudi-Arabië te gaan als het niet anders kan. Het ministerie benadrukt dat het er niet veilig is om op vakantie naartoe te gaan. Het departement raadt reizen naar het grensgebied met Jemen af, omdat het er te gevaarlijk is.

KLM meldde zondag al niet meer naar de Saudische hoofdstad Riyad en de grote havenstad Dammam te vliegen vanwege de Iraanse vergeldingsaanvallen.