ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reisadvies Saudi-Arabië aangescherpt naar oranje

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 14:19
anp020326156 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saudi-Arabië aangescherpt naar oranje. Iran heeft het land meermaals bestookt met raketten en drones, nadat het zelf werd aangevallen door de Verenigde Staten en Israël.
Reizigers krijgen het advies alleen naar Saudi-Arabië te gaan als het niet anders kan. Het ministerie benadrukt dat het er niet veilig is om op vakantie naartoe te gaan. Het departement raadt reizen naar het grensgebied met Jemen af, omdat het er te gevaarlijk is.
KLM meldde zondag al niet meer naar de Saudische hoofdstad Riyad en de grote havenstad Dammam te vliegen vanwege de Iraanse vergeldingsaanvallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Loading