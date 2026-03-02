Schulting en De Laat niet opgenomen in selectie WK shorttrack

UTRECHT (ANP) - Olympiërs Suzanne Schulting en Itzhak de Laat zijn niet opgenomen in de selectie van de shorttrackers voor het WK, dat van 13 tot en met 15 maart in de Canadese stad Montreal plaatsvindt. Dat blijkt uit de selectie die de KNSB maandag heeft bekendgemaakt.

Schulting combineert het shorttracken met het langebaanschaatsen. Door een goed NK shorttrack te rijden wist ze zich in de olympische ploeg van bondscoach Niels Kerstholt te werken. Op de langebaan plaatste ze zich voor het WK sprint, dat komende donderdag en vrijdag in Heerenveen plaatsvindt.

De Laat ging mee naar de Spelen als vervanger van de geblesseerde Daan Kos. De 31-jarige De Laat won in Milaan goud met de aflossingsploeg bij de mannen en heeft aangegeven dat zijn carrière er bijna op zit. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd namens Nederland al gereden.