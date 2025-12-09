ECONOMIE
Trump voert druk op Oekraïne op om concessies te doen

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 14:20
WASHINGTON (ANP) - Oekraïne moet toegeven in de vredesonderhandelingen nu Rusland aan de winnende hand is, stelt de Amerikaanse president Donald Trump. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky "moet beginnen dingen te accepteren".
Trump wil niet beamen dat hij Oekraïne op enig moment wil laten vallen. Zijn zoon Donald Trump jr. opperde dat zondag. Maar "ze moeten meespelen", zei de president in een interview met het Amerikaanse nieuwsplatform Politico. Hij verweet Zelensky opnieuw dat die volgens hem de jongste Amerikaanse vredesvoorstellen afgelopen weekend niet meteen las. "Als ze potentiële akkoorden niet lezen, dan is het niet makkelijk met Rusland, want Rusland heeft de overhand."
Oekraïne "is aan het verliezen" en Rusland is zonder twijfel de bovenliggende partij, zei Trump. En wie aan het verliezen is, moet volgens hem in actie komen.
