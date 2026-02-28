Reisadvies voor nog vijf landen in de buurt van Iran aangescherpt

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft reisadviezen van nog vijf landen in de buurt van Iran aangescherpt. Het reisadvies voor heel Bahrein, Jordanië, Koeweit en Qatar is nu oranje, wat betekent dat wordt aanbevolen hier alleen naartoe te reizen als het noodzakelijk is.

Het reisadvies is voor bijna de hele Verenigde Arabische Emiraten oranje en voor de eilanden Abu Musa en Tunb zelfs rood. Dat laatste houdt in dat reizen hierheen wordt afgeraden.

Nederlanders die verblijven in de vijf bovengenoemde landen zijn via de informatieservice van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld van het veranderde reisadvies.

In de regio is het onrustig nadat Israël en de Verenigde Staten zaterdagochtend Iran hebben aangevallen. Dat werd gevolgd door meerdere Iraanse tegenaanvallen in de regio.