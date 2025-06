Reisverslagen uit slavernijverleden naar Nationaal Archief

AMSTERDAM (ANP) - Het Rijksmuseum en het Nationaal Archief hebben een zeldzaam familiearchief in handen gekregen dat tien generaties teruggaat tot in de 17e eeuw. Hierin zijn onder meer reisverslagen en aquarellen te vinden van reizen in de Kaapkolonie, tegenwoordig Zuid-Afrika. De reisverslagen geven inzicht in de koloniale verhoudingen en het slavernijverleden.

Het gaat om het archief van de familie Swellengrebel. Het familiearchief is bekend onder historici door een aantal publicaties. "Het is een belangrijke bron van informatie over het leven van een familie die deel uitmaakte van het koloniale bestuur van de Kaap", schrijft de archiefinstelling in Den Haag. Het archief is geschonken, laat een woordvoerder weten. Het Rijksmuseum wijdt een presentatie aan de collectie.

Hendrik Swellengrebel sr. was gouverneur van de Nederlandse Kaapkolonie. De reisverslagen van zijn zoon laten de verhoudingen zien tussen de Nederlanders en de oorspronkelijke bewoners van het land en mensen in de slavernij.