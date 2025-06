Martin Garrix ontvangt Buma Gouden Harp 2025

HILVERSUM (ANP) - De Gouden Harp gaat dit jaar naar Martin Garrix. Dat maakte Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, maandag bekend in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. De 29-jarige dj is een van de jongste winnaars ooit. Alleen Jan Smit was met zijn 23 jaar in 2009 nog jonger.

De prijs gaat jaarlijks naar iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse muziek. De toekenning is onderdeel van de uitreiking van de Buma Awards, maandagavond in Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Garrix, de artiestennaam van Martijn Garritsen, werd afgelopen week thuis al verrast. Hij was toen net teruggekomen uit New York, om dezelfde dag nog door te reizen naar Litouwen.

Volgens Helmink heeft Garrix "al op jonge leeftijd bereikt waar velen slechts van kunnen dromen. Hij is artiest, maar ook ondernemer en ambassadeur van zijn vak. Sinds zijn doorbraak met Animals is hij uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke mensen binnen de elektronische muziekindustrie. Deze Gouden Harp onderstreept die voortrekkersrol. Zijn nalatenschap is nog lang niet voltooid, maar nu al van onschatbare waarde."

Garrix scoorde in de zomer van 2013 op 17-jarige leeftijd een wereldhit met Animals. In de jaren daarna bleef hij internationaal succesvol, mede dankzij samenwerkingen met grote namen als David Guetta, Dua Lipa, Usher, Bebe Rexha en Bono en The Edge van U2. De Nederlander werd vijf keer verkozen tot populairste dj van de wereld.