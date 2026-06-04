Rekenkamer: Amsterdam moet werk maken van deeltweewielers

AMSTERDAM (ANP) - Als Amsterdam mensen echt uit de auto wil hebben, moet de stad gaan doorpakken met zogeheten buurthubs. Daar kunnen gebruikers switchen naar deelscooters en deel(bak)fietsen. De Rekenkamer Amsterdam zegt dat het aanbod van deze hubs nu nog te beperkt is en dat het effect ervan op het stadsverkeer daardoor "te verwaarlozen" is.

Het experiment met buurthubs voor deelvervoer in Amsterdam begon in 2019. In juni vorig jaar telde de Rekenkamer slechts 23 buurthubs, met daarin plek voor in totaal ongeveer driehonderd deelvoertuigen. In een groot deel van de hubs bleken ook maar weinig van deze voertuigen te staan, zagen de onderzoekers.

Volgens de Rekenkamer is Amsterdam te "weifelend" in zijn beleid. En bij aanbieders is er veel onzekerheid over de toekomst van deeltweewielers. Het stadsbestuur moet meer vertrouwen scheppen door bijvoorbeeld langjarige afspraken te maken over het aanbod en een duidelijke keuze te maken voor de aanleg van buurthubs, adviseert de Rekenkamer.

Het college van B en W zegt de conclusies van het rapport te delen en de aanbevelingen over te nemen. Na het zomerreces komt het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.