Relatie Polen met Hongarije naar dieptepunt

WARSCHAU (ANP/AFP) - Polen heeft zijn ambassadeur in Hongarije permanent teruggetrokken omdat de Hongaren asiel hebben verleend aan een voormalige Poolse onderminister die wordt beschuldigd van corruptie. De regering in Warschau spreekt over een vijandige daad. De omstreden politicus Marcin Romanowski zou overheidsgeld hebben verduisterd.

Polen had eind vorig jaar de Hongaarse ambassadeur in Warschau al ontboden na het asiel voor Romanowski. Polen vaardigde een Europees arrestatiebevel tegen hem uit.

De regering in Boedapest gaf Romanowski politiek asiel omdat hij, als lid van oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), in Polen geen eerlijk proces zou krijgen. De Poolse regering gebruikt het strafrecht als middel tegen politieke tegenstanders, meende de stafchef van premier Viktor Orbán.

De rechtspopulistische PiS, die Polen tussen 2015 en 2023 regeerde, is Europees een bondgenoot van Orbán. Als regeringspartij had de PiS net als de Hongaarse premier veel conflicten met Brussel.