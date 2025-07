Tourpeloton met Pogacar onderweg in bergrit naar zware Hautacam

AUCH (ANP) - Het peloton is onderweg in de twaalfde etappe van de Tour de France, een bergrit over 180,6 kilometer van Auch naar Hautacam. De aankomst is rond 17.45 uur op Hautacam, een klim van buitencategorie in de Pyreneeën.

Tadej Pogacar is zoals verwacht gewoon van start gegaan. De drievoudig Tourwinnaar kwam woensdag in de slotfase van de elfde etappe ten val en bereikte naar eigen zeggen 'aangeslagen' de finish. Hij liep wat kneuzingen en schaafwonden op.

Voorafgaand aan de 13,5 kilometer lange klim naar Hautacam liggen nog drie klimmen in het parcours, de Côte de Labatmale (4e categorie), de Col du Soulor (1e categorie) en de Col des Bordères (2e categorie).

Ben Healy verdedigt de gele trui. De favorieten voor het algemeen klassement zullen elkaar willen uitdagen. Healy heeft 29 seconden voorsprong op Pogacar en 1.29 minuut op Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard, de grote rivaal van titelverdediger Pogacar, heeft 1.46 achterstand op Healy. De zieke Cees Bol is niet van start gegaan.