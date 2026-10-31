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Rellen bij 'halloweenprotest' in Frankrijk

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - Bij de demonstraties in Frankrijk zijn zaterdag opnieuw rellen uitgebroken. Op verschillende plaatsen in het land waren er confrontaties tussen demonstranten en politie.
Nadat een protestmars met 70.000 deelnemers in Parijs het eindpunt had bereikt, werd de oproerpolitie bekogeld met projectielen door gemaskerde, in het zwart geklede mensen. Ze gooiden onder meer met losgewrikte straatstenen en een molotovcocktail. De politie reageerde met traangas.
Volgens BFM TV zette de politie ook in Lyon traangas in. Verder vonden in Toulouse, Marseille, Rennes en Nantes enkele confrontaties plaats tussen demonstranten en politie.
Honderdduizenden mensen zijn zaterdag voor het derde weekend op rij de straat opgegaan. Ze demonstreren onder meer uit onvrede over de staat van het onderwijs en de stijgende levenskosten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 320.000 demonstranten op de been, volgens jongerenvakbonden zelfs bijna 500.000.
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