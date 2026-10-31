Weg vrij voor linkse coalitieonderhandelingen in Berlijn

BERLIJN (ANP) - De onderhandelingen voor een linkse, progressieve coalitie in de Duitse deelstaat Berlijn kunnen beginnen. Zaterdag stemde ook Die Linke in met coalitiebesprekingen, nadat de SPD en de Groenen dat eerder al hadden gedaan.

Die Linke won recent de deelstaatverkiezingen in de hoofdstad, ruim voor de AfD. Partijleider Elif Eralp is kandidaat om de eerste regerende burgemeester van Berlijn voor Die Linke te worden. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz verloor fors. De coalitie van drie partijen die nu onder leiding van Die Linke wordt beoogd, is al weken een bron van landelijke controverse en druk van buitenaf, onder meer door beschuldigingen van antisemitisme binnen Die Linke.

Met een grote meerderheid stemden de leden zaterdag tijdens het partijcongres in met de aanstaande coalitiegesprekken. Daar benadrukte Eralp ook haar vastberadenheid om ondanks alle tegenwind burgemeester te willen zijn, aldus Der Spiegel. "We laten ons niet murw maken, en ik zal niet opgeven", zei ze.