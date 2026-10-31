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Relschoppers plunderen winkels in Frankfurt na jongerenprotest

Samenleving
door anp
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FRANKFURT (ANP/DPA) - De Duitse politie heeft zaterdagavond een belangrijke winkelstraat in het centrum van Frankfurt afgezet na plunderingen. Relschoppers hadden etalages ingeslagen, winkels leeggeroofd en agenten aangevallen.
De Zeil, een van de drukste winkelstraten in Duitsland, werd afgesloten voor nieuwe bezoekers. De politie sommeerde omstanders het gebied te verlaten. Er ontstonden chaotische taferelen op de winkelstraat. Journalisten van persbureau dpa zagen hoe mensen winkels binnendrongen en sportschoenen en andere spullen stalen.
Ook een gespecialiseerde wapenwinkel werd aangevallen, wat leidde tot verschillende arrestaties. Agenten waren snel ter plaatse en namen twee wapens in beslag.
Waterkanon
De politie meldde ook aanvallen op agenten, onder meer met molotovcocktails.
Het geweld brak uit nadat de politie een jongerenprotest had beëindigd na herhaalde aanvallen op agenten met onder meer vuurwerk. De politie zette een waterkanon in om het protest te beëindigen.
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