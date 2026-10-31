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Verstappen start na straf als vijfde in Mexico, Hamilton op pole

Sport
door anp
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MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen start zondag vanaf de vijfde positie in de Grote Prijs van Mexico-Stad. De viervoudig wereldkampioen reed in de kwalificatie de vierde tijd, maar moet door een gridstraf één positie naar achteren in de startopstelling.
Lewis Hamilton veroverde poleposition op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij was in zijn Ferrari 0,009 seconde sneller dan de Brit George Russell van Mercedes.
Kampioenschapsleider Kimi Antonelli klokte de vijfde tijd, maar hij wisselt van plek met Verstappen en start zondag als vierde. De 20-jarige Italiaan heeft genoeg aan een plek in de top 9 om de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 te worden.
Verstappen was in de laatste minuut van de kwalificatie bezig aan een snelle ronde die mogelijk goed was voor pole, maar hij moest in de laatste sector van de ideale lijn af door verkeer voor hem en brak zijn poging af.
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