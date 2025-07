Relschoppers Scheveningen herkenbaar in Opsporing Verzocht

DEN HAAG (ANP) - In Opsporing Verzocht worden volgende week dinsdag herkenbare beelden getoond van de mensen die in mei in Scheveningen in gevecht gingen met elkaar en de politie aanvielen. De verdachten die de politie zoekt hebben tot dinsdagmiddag de tijd om zich te melden, anders worden ze in beeld gebracht in het programma.

Honderden jongeren vochten met elkaar in het gebied rond het Kurhaus in Scheveningen en keerden zich ook tegen de politie. Agenten werden met glas en stenen bekogeld. De politie spreekt van "openlijke geweldpleging, diefstal met geweld, vernielingen en verstoringen van de openbare orde".

Eerder werden beelden van verdachten gedeeld in het programma Team West. Twee mensen meldden zich, drie anderen nog niet. De politie zoekt nog steeds naar meer verdachten.