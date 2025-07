COA: mogelijk nog meer opvangplekken nodig door asielwetten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt dat de donderdag in de Tweede Kamer aangenomen asielwetten kunnen leiden tot een "nog langer verblijf van mensen in de opvang". De wetsvoorstellen kunnen volgens het COA leiden tot meer en langere gerechtelijke procedures, waardoor mensen langer in de opvang blijven en er dus meer opvangplekken nodig zijn.

"Dit hangt ook af van andere factoren zoals het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, de huisvesting van statushouders in gemeenten, flankerend beleid en andere toekomstige wetgeving", laat een woordvoerder weten. "Anderzijds heeft langer verblijf en onzekerheid voor bewoners invloed op de leefbaarheid en veiligheid op en rond locaties, en maakt participatie en inburgering lastiger."

Het COA zegt dat voldoende opvangplekken nodig zijn "om onze bewoners menswaardig te kunnen opvangen en begeleiden". Daarvoor is genoeg geld nodig, aldus het COA, maar de woordvoerder wijst ook op het belang van de spreidingswet.