Replica VOC-schip Batavia is vanuit Amsterdam terug in Lelystad

LELYSTAD (ANP) - Het schip De Batavia, een replica van het VOC-schip, is donderdagmiddag teruggekeerd in standplaats Lelystad, meldt een woordvoerder van Museum Batavialand. De afgelopen dagen werd het schip in Amsterdam in een stalen draagconstructie geplaatst om de kwetsbare replica beter te beschermen. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats. Daar kan het houten schip drogen en gericht worden onderhouden. Het gehele proces is voor bezoekers te volgen.

De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indiëvaarder uit 1628. Een jaar later verging het op haar eerste reis. De replica is tussen 1985 en 1995 gebouwd in Lelystad, als leer- en werkgelegenheidsproject. Sindsdien zijn volgens een woordvoerder zo'n 5 miljoen mensen komen kijken. In 1999 werd het op een dokschip naar Sydney gevaren voor de Olympische Spelen van 2000.

De Batavia krijgt een nieuwe plek direct naast Museum Batavialand. Het schip komt daar op een betonnen fundering te staan, ruim 8 meter hoger dan toen het schip in het water lag.