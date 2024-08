Republikeinen na onderzoek: Biden kan worden afgezet

Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden vinden dat president Joe Biden zich schuldig heeft gemaakt aan gedrag waarvoor hij afgezet kan worden. Dat staat volgens Amerikaanse media in een langverwacht rapport waar ongeveer een jaar aan is gewerkt. Het onderzoek draaide grotendeels om de zakelijke activiteiten van de familie van de president.

Biden, voorheen vicepresident, wordt er onder meer van beschuldigd dat hij familieleden in de gelegenheid stelde financieel te profiteren van zijn politieke invloed. Daar worden allerlei voorbeelden van genoemd. Zo zou zijn zoon Hunter hem in het bijzijn van zakelijke relaties uit het buitenland op de speaker hebben gezet tijdens telefoongesprekken. Dat zou het makkelijker hebben gemaakt om "deals te sluiten".

Republikeinse onderzoekers hoorden het afgelopen jaar tientallen getuigen en onderzochten bankgegevens en andere documenten. Ze concluderen dat het "ondenkbaar is" dat Biden niet besefte dat hij werd ingezet om zijn familie op schimmige wijze te verrijken. Politieke nieuwssite The Hill schrijft dat niet is aangetoond dat hij rechtstreeks geld verdiende aan zakelijke deals van familieleden of beleid heeft aangepast om ze te helpen.

Politieke stunt

De president weigerde om zelf te getuigen. Het Witte Huis zegt dat de beschuldigingen niet serieus te nemen zijn en heeft het onderzoek omschreven als een politieke stunt. Zijn zoon Hunter verklaarde eerder dat hij zich maar een enkele ontmoeting van 30 minuten kan herinneren met iemand die wordt opgevoerd als een belangrijke getuige over zijn zakelijke praktijken.

Of daadwerkelijk geprobeerd wordt Biden af te zetten, is zeer de vraag. De president stelt zich niet meer herkiesbaar en het ontbreekt volgens Amerikaanse media aan politieke steun in het Congres (parlement) om hem veroordeeld te krijgen. CBS News bericht dat veel Republikeinen het zinvoller vinden hun pijlen te richten op vicepresident Kamala Harris, de nieuwe presidentskandidaat van de Democraten.