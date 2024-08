Gezinnen verplicht Oekraïense plaats Pokrovsk te verlaten

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense autoriteiten hebben gezinnen opgedragen te vertrekken uit de stad Pokrovsk en omgeving. Er was al eerder een soortgelijke oproep gedaan, maar de evacuatie is nu verplicht en indien nodig wordt volgens de regiogouverneur dwang toegepast.

De plaats ligt in de regio Donbas ruim 10 kilometer van het front en ruim 500 kilometer ten zuidoosten van Kyiv. Russische troepen zijn aan dat front in opmars. Ze hebben Pokrovsk in het vizier omdat het een verkeersknooppunt is. De stad ligt niet alleen aan de hoofdweg Dnipro - Donetsk, maar ook aan een belangrijke weg naar het noordoosten, waar onder meer het front rond Bachmoet is. De inname van Pokrovsk zou een gevaar kunnen betekenen voor de Oekraïense troepen aan dat front. Volgens het Oekraïense opperbevel wordt er hard gevochten aan het front ten oosten van Pokrovsk.