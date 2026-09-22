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Republikeinse senator wil onderzoek naar zakenleven familie Trump

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 1:54
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Republikeinse senator John Curtis heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de vraag of de familie van de Amerikaanse president Donald Trump profiteert van zijn ambtstermijn. Volgens Curtis bestaat onder het publiek de indruk dat familieleden hun positie uitbuiten, wat het vertrouwen in de overheid ondermijnt.
In een brief aan de juridische commissie van de Senaat vroeg Curtis onder meer om onderzoek naar de zakelijke activiteiten van Trumps oudste zoon, Donald Trump Jr., zoals zijn promotie van cryptovaluta, vastgoedtransacties en platforms voor voorspellingsmarkten juist nu zijn vader in het Witte Huis zit.
Ook uitte hij zijn zorgen over betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's eerder dit jaar. Democraten in het Congres zijn vorige week al een onderzoek gestart naar die betalingen.
De oproep van Curtis is het jongste voorbeeld van prominente Republikeinen die afstand nemen van de steeds minder populaire president, de facto de leider van hun partij, nu de tussentijdse verkiezingen van 3 november naderen. De Republikeinen verdedigen daarbij krappe meerderheden in het Amerikaanse Congres.
Zo hebben de Republikeinse Senaatskandidaten Ashley Hinson en Mike Rogers onlangs opgeroepen tot een snel einde aan de oorlog met Iran. En Paul LePage, voormalig gouverneur van Maine en kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden, heeft kritiek geuit op Trumps beleid om immigranten zonder papieren uit te zetten. Hij vindt dat de handhaving zich moet richten op gewelddadige criminelen.
Een besluit over Curtis' verzoek kost tijd, zei commissievoorzitter Chuck Grassley, eveneens een Republikein, tegen verslaggevers. Een beslissing wordt pas na de tussentijdse verkiezingen verwacht.
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