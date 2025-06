Rest van de avond geen treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag

UTRECHT (ANP) - Door een kapotte bovenleiding bij Gouda Goverwelle is er naar verwachting tot zeker 23.00 uur geen treinverkeer mogelijk tussen Woerden en Gouda. Daardoor kunnen er ook geen treinen rijden tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam.

Omreizen kan onder meer via Leiden. Reizigers krijgen het advies de reisplanner te gebruiken voor vertrek.

Spoorbeheerder ProRail onderzoekt hoe het defect is ontstaan en een aannemer is bezig de schade te herstellen. Volgens ProRail is er geen verband tussen de kapotte bovenleiding en de stroomstoring bij Schiphol eerder op dinsdag.