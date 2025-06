Belgische investeerder stapt in gehoorbeschermingsbedrijf Alpine

ANTWERPEN (ANP) - De Belgische investeringsmaatschappij Gimv neemt een meerderheidsbelang in het Nederlandse Alpine, bekend van zijn oordoppen voor festivals, concerten en motorrijders. Het belang wordt overgenomen van investeerder Vendis Capital, de oprichters en het managementteam, werd dinsdag bekend.

Alpine, opgericht in 1994, is actief in 65 landen. Het bedrijf produceert oordoppen en gehoorkappen voor uiteenlopende doeleinden. De bedrijven geven geen financiële details over de transactie.

"De markt voor gehoorbescherming profiteert van krachtige onderliggende trends, zoals een groeiend gezondheidsbewustzijn en meer aandacht voor duurzaamheid", staat in een persverklaring.