Belastingdienst moet systemen vervangen en aanpassen om privacy

De Belastingdienst moet twee systemen die worden gebruikt om de gegevens van burgers te verwerken, op den duur vervangen. Vier andere systemen moeten worden aangepast. Persoonlijke gegevens van mensen zijn niet goed genoeg beschermd, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacytoezichthouder.

Een van de systemen heet Informatiesjabloon. Medewerkers van de fiscus kunnen veel gegevens van burgers of ondernemers tegelijk opvragen. Die komen in een Excel-bestand. Het probleem is volgens de waakhond dat de persoonsgegevens "buiten de beveiligde systemen van de Belastingdienst terechtkomen waarna de controle erop kwijt is". Uit het combineren van data kan iemands seksuele geaardheid worden afgeleid, en dat hoeft de Belastingdienst niet te weten.

Een ander gewraakt systeem heet Klantbeeld Toezicht Applicatie. Daarin kunnen medewerkers van de Belastingdienst zien welke persoonsgegevens over iemand bekend zijn.