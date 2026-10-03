Resten Bulgaarse tsaar na ruim 1000 jaar terug naar huis

THESSALONIKI (ANP/RTR) - De overblijfselen van een Bulgaarse tsaar zijn in het Griekse Thessaloniki na meer dan duizend jaar overgedragen aan Bulgarije. Tsaar Samuel leidde een Bulgaars rijk van 997 tot 1014 waarbij hij oorlog voerde met het aangrenzende Byzantijnse Rijk. Samuels rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan, maar aan het begin van de elfde eeuw kregen de Byzantijnen de overhand en versloegen zijn leger definitief in 1014.

Samuels resten werden in 1965 opgegraven en bewaard in het Griekse museum van Byzantijnse cultuur. Over de tsaar en andere historische objecten is decennialang onderhandeld. Zaterdag zijn in het museum in Thessaloniki, in aanwezigheid van de Bulgaarse premier Rumen Radev en diens Griekse collega Kyriakos Mitsotakis, de resten en voorwerpen aan elkaar overgedragen.

Griekenland krijgt bijvoorbeeld bijna vijftig objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden uit Griekse kloosters en kerken.