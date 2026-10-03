102-jarige vrouw overleden door overstromingen in Spanje

MADRIGUERAS (ANP/RTR) - Door overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een 102-jarige vrouw om het leven gekomen, melden de regionale autoriteiten. Tientallen anderen werden door hulpdiensten gered.

De plaats Madrigueras in de regio Castilië-La Mancha werd vrijdag getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker negentig mensen gered.

Brandweerlieden troffen het lichaam van de hoogbejaarde vrouw aan in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte gestegen was.

Hevige regenval

Volgens de autoriteiten viel er 142 liter regen per vierkante meter in de plaats met bijna 5000 inwoners. Ook in andere delen van het zuidoosten en noordoosten van Spanje viel in korte tijd veel regen.

De overstromingen volgen op de heetste zomer die ooit in Spanje is gemeten. In augustus overleden bijna 2150 mensen door de hitte.