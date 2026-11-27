ARLINGTON (ANP/RTR) - Cybercriminelen hebben toegang gekregen tot belangrijke clouddiensten van de Amerikaanse luchtmacht, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Het gaat om het platform Cloud One, dat meerdere clouddiensten combineert en waarbinnen bijvoorbeeld data wordt bijgehouden afkomstig van radarsystemen of over munitievoorraden op Amerikaanse luchtmachtbases.

De inbraak zou deze maand zijn gesignaleerd toen de software werd geüpdatet. Volgens de bronnen werkt het systeem nu niet meer naar behoren. Desgevraagd wil de Amerikaanse luchtmacht niet ingaan op vragen van het persbureau, al zegt het wel dat met de nodige zorg wordt omgegaan met data om het departement veilig te houden.

Volgens een van de bronnen zou een zogenoemde exploit zijn gevonden, waardoor de inbrekers toegang hebben gekregen tot de beheerlaag van het systeem. Daardoor zouden indringers in potentie toegang hebben tot informatie over welke toestellen in bedrijf zijn en zaken als de logistiek rond reserveonderdelen.