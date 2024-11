Reuters: onderzoek naar vermeend wangedrag hoofdaanklager ICC

DEN HAAG (ANP) - De overkoepelende organisatie van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag stelt een onafhankelijk onderzoek in naar vermeend seksueel wangedrag van hoofdaanklager Karim Khan. Dat melden twee bronnen aan persbureau Reuters. Een van hen zegt dat daartoe donderdag is besloten.

Er circuleert ook een interne brief die aan de lidstaten van het hof is gestuurd, maar die is ongedateerd en ook niet ondertekend. Daarin wordt Khan opgeroepen zijn taken tijdelijk neer te leggen zolang het onderzoek loopt. Het kantoor van de hoofdaanklager wijst voor een reactie naar de advocaten van Khan, die vooralsnog niet hebben gereageerd.

Onlangs is door internationale media al bericht over vermeend wangedrag van Khan. De overkoepelende organisatie van het hof waarin de lidstaten vertegenwoordigd zijn liet toen nog weten dat er eerder inderdaad daarover een melding was binnengekomen, maar dat na een gesprek met het vermeende slachtoffer was besloten geen verder onderzoek te doen. In de interne brief die nu rondgaat staat dat dat wel had moeten gebeuren.

Gevoelig moment

Het wangedrag zou over een tijdspanne van twaalf maanden hebben plaatsgevonden richting een naaste medewerkster en duurde tot afgelopen april. Khan heeft de berichten over het wangedrag eerder tegengesproken en riep zelf onlangs op tot een intern onderzoek.

De beschuldigingen tegen Khan komen op een gevoelig moment, omdat rechters van het hof zich momenteel buigen over zijn verzoek om arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen Israëlische leiders om de oorlog in Gaza. Tegenstanders van het strafhof hebben de afgelopen dagen dan ook geprobeerd de beschuldigingen in hun voordeel uit te buiten.