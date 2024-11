Premier had 'indringend gesprek' met Joodse gemeenschap Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof heeft vrijdagavond een "indringend gesprek" gehad met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Amsterdam, over het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters na de wedstrijd van hun club Maccabi Tel Aviv tegen Ajax. Dat laat de premier weten in een bericht op X.

In het besloten gesprek kwam de "enorme impact" ter sprake die de gebeurtenissen in Amsterdam op de Joodse gemeenschap hebben. Deze bevolkingsgroep ondervindt volgens Schoof "dagelijks" de gevolgen van het oprukkend antisemitisme in Nederland. De premier noemt het "onverteerbaar dat zo'n gesprek in 2024 nodig is".

Schoof was vrijdag voor een informele EU-top in Boedapest. Hij zag na overleg met de betrokken ministers en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema aanvankelijk geen aanleiding direct terug te keren. Later op de dag besloot hij toch zijn verblijf in de Hongaarse hoofdstad iets in te korten en te bezien of hij als premier nog "iets kon betekenen".