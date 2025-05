Reuters: VS en Israël bespreken Amerikaans bestuur in Gaza

De Verenigde Staten en Israël hebben de mogelijkheid besproken dat er in Gaza uiteindelijk een tijdelijk bestuur komt onder Amerikaanse leiding. Dat zeggen vijf bronnen tegen persbureau Reuters.

Het zou gaan om een naoorlogse regering die het zwaar gebombardeerde kustgebied moet besturen tot het voldoende gestabiliseerd en gedemilitariseerd is. Hoelang dat duurt, is onduidelijk. Uiteindelijk moet een Palestijns bestuursorgaan het overnemen.

De gesprekken zouden nog niet in een vergevorderd stadium zijn. De bronnen vergelijken het concept met de Coalition Provisional Authority (CPA), het tijdelijke bestuur dat de VS installeerden in Irak na de val van Saddam Hussein.

Volgens Reuters is nog veel onduidelijk. Zo specificeerden de anonieme bronnen niet welke partij met het idee kwam. Ook hebben ze niet toegelicht welke landen nog meer worden uitgenodigd om deel te nemen aan zo'n overgangsbestuur.