Griekspoor dankzij sterke derde set naar tweede ronde in Rome

ROME (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich ten koste van de Serviër Miomir Kecmanovic geplaatst voor de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome. De Nederlandse nummer 35 van de wereld knokte zich terug van een set achterstand, mede door een sterk optreden in de derde en beslissende set: 4-6 6-3 6-0.

Er was pas één game gespeeld toen de tennissers voor bijna een uur naar binnen moesten door een zware regenbui. In de zon was Griekspoor (28) in de vierde game vervolgens de eerste die een break plaatste, maar de Noord-Hollander verloor daarna zelf twee servicegames en daarmee uiteindelijk de set.

In de tweede set had Griekspoor genoeg aan een break in de zesde game. In de beslissende set ging de Nederlander nog beter spelen en schonk hij de Servische nummer 47 van de wereld geen game. Griekspoor verloor alleen vorig jaar op Wimbledon van Kecmanovic, de eerdere drie duels won hij.

In de tweede ronde treft Griekspoor de Fransman Arthur Fils, de nummer 14 van de wereld.